المال سلاح النصر للتغلب على عناد الاتفاق

النصر عازم على حسم الصفقة لصالحه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

واصل الاتفاق تمسكه برفضه التام للتخلي عن جناحه الممتاز محمد الكويكبي لصالح النصر، إذ رفض النادي عرضًا جديدًا من بطل الدوري السعودي اليوم الإثنين.

وأفادت المصادر المتابعة لسوق انتقالات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أن خالد الدبل رئيس الاتفاق أبلغ إدارة النصر برفضه التخلي عن اللاعب رغم كل الإغراءات.

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وأضافت أن السبب في هذا الموقف يعود لتمسك المدرب خالد العطوي باللاعب السعودي وإبلاغه إدارة النادي بأنه بنى خططه المستقبلية للفريق بناءً على تواجده الموسم القادم، رافضًا تمامًا فكرة التخلي عنه.

ورغم ذلك الرفض وتصريحات الدبل بأنه لن يتخلى عن الكويكبي أبدًا، إلا أن مسؤولي النصر لم يرفعوا راية الاستسلام بعد، ويستعدون لتجهيز عرض مالي جديد محسن كثيرًا بأمل كسر عناد الاتفاق وانتزاع موافقته على إتمام الصفقة.

يُذكر أن النصر نجح مؤخرًا في ضم عبد الفتاح آدم مهاجم التعاون في صفقة مدوية بعد صراع شرس مع الاتحاد، وكان قد تعاقد مع هداف نجران "صالح آل عباس".