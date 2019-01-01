رسميًا | المقاصة يضم هداف حرس الحدود

النادي المصري يُواصل ضرباته في الميركاتو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن نادي مصر المقاصة رسميًا تعاقده مع إيدو موسيس مهاجم حرس الحدود.

وأكد النادي الذي يرأسه اللواء محمد عبد السلام توقيع المهاجم النيجيري لعقد يمتد لمدة 4 سنوات بعد شرائه نهائيًا من الحرس، وقد وقعت العقود اليوم الإثنين بحضور الرئيس وعصام سراج مدير التعاقدات في النادي ووكيلي اللاعب "أحمد زين العابدين وعبد الحميد عادل".

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وأوضح النادي المصري أن الصفقة تمت بتوصية من المدير الفني للفريق "أحمد حسام ميدو"، إذ أبدى إعجابه بإمكانيات اللاعب وقدراته الهجومية.

ونجح اللاعب صاحب الـ21 عامًا في إحراز 8 أهداف مع حرس الحدود في الموسم الجاري من الدوري المصري، والذي سيُستكمل عقب نهاية كأس أمم أفريقيا.

يُذكر أن المقاصة نجح هذا الصيف في ضم الثنائي صلاح أمين من النجوم وخالد أوتشو لاعب منتخب أوغندا.