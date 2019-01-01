الشباب يخطف جوانكا من الاتفاق

صفقة قوية لليوث

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه الشباب السعودي ضربة قوية لمواطنه "الاتفاق" بالتعاقد مع صانع الألعاب كريستيان جوانكا وشراءه نهائيًا من فريقه كولون الأرجنتيني.

وتألق صاحب الـ26 عامًا خلال الموسم الماضي الذي قضاه معارًا للاتفاق، إذ أحرز 14 هدفًا وصنع 3 في الدوري السعودي للمحترفين.

وحسب المصادر الصحفية، طلب خورخي ألميرون المدير الفني الجديد للليوث التعاقد مع جوانكا، وقد استغل الشباب عدم تفعيل الاتفاق لبند ضمه نهائيًا ليقتنصه بعد أيام من الإعلان عن مدربه الجديد.

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وأوضحت الصحف الأرجنتينية أن الشباب حسم الصفقة بالفعل لصالحه بشراء جوانكا نهائيًا مقابل 1.8 مليون دولار حصل عليها كولون.

وقد وقع اللاعب على عقد يمتد لـ3 سنوات قادمة وسيصل السعودية قريبًا للانضمام لحسم كافة التفاصيل والتوقيع على العقود.

يُذكر أن اللاعب كان قد قضى فترة إعارة لمدة 6 أشهر مع قاسم باشا في تركيا، ووتُقدر قيمته المالية حاليًا بـ2.5 مليون يورو حسب موقع ترانسفيرماركت.