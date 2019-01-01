ألميرون يخرج جامان من حسابات الشباب

النادي سيُحاول تسويقه هذا الصيف

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى خورخي ألميرون المدير الفني للشباب رغبته في التخلي عن المدافع "فاليريكا جامان".

وانضم صاحب الـ30 عامًا للشباب خلال صيف 2018، ورغم أنه جدد عقده مع النادي في ديسمبر الماضي حتى صيف 2020، إلا أن قرار المدرب أخرجه من حسابات النادي الذي سيُحاول تسويقه هذا الصيف.

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وسيلحق المدافع الروماني بمواطنه كونستانتين بوديسكو الذي يُحاول النادي أيضًا بيعه هذا الصيف، حتى يستطيع ضم لاعبين أجنبيين جديدين في مركزي محور الوسط وصانع الألعاب.

وأوضحت المصادر الصحفية أن 3 أجانب من الشباب ضمنت الاستمرار مع الفريق الموسم القادم، هم حارس المرمى التونسي فاروق بن مصطفى والمدافع الجزائري جمال الدين بلعمري والمهاجم البرازيلي سيباستياو فريتاس "سيبا".

وقد تعاقد الليث هذا الصيف مع الثنائي، كريستيان جوانكا مهاجم الاتفاق السابق، والجناح الكولومبي دانيلو أسبريا.