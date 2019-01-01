رسميًا | السيلية يفتتح الميركاتو بضم كريم الأنصاري

النادي القطري يُجهز الصفوف للموسم الجديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن السيلية القطري رسميًا تعاقده مع المهاجم الإيراني كريم الأنصاري قادمًا من نوتنجهام فورست الإنجليزي.

وأوضح الحساب الرسمي للنادي على فيس بوك أن المهاجم صاحب الـ29 عامًا وقع على عقد يمتد لموسمين قادمين، وتم التوقيع في مقر النادي بحضور المدير العام ورئيس جهاز الكرة.

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وحُسمت الصفقة التي جاءت بتوصية مباشرة من المدرب سامي الطرابلسي بعد مفاوضات مكثفة قامت بها إدارة النادي القطري مع الفريق الإنجليزي.

وسبق للأنصاري أن ارتدى قمصان أندية أوساسونا الإسباني وبانيونيوس وأولمبياكوس اليونانيين، وقد خاض 12 مباراة في التشامبيونشيب الموسم الماضي أحرز خلالها هدفين.

وظهر اللاعب مع منتخب إيران في بطولتي كأس العالم 2014 في البرازيل و2018 في روسيا حيث لعب المباريات الثلاثة لبلاده، كما خاض 4 مباريات مع إيران في كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وتُعد تلك الصفقة هي الأولى للشواهين في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، ويقترب الفريق من استعادة حارس مرماه جريجوري جوميز من العربي القطري، وكذلك من التعاقد مع لاعب الغرافة "خالد عبد الرؤوف".