طلبات شراحيلي المالية تُبعده عن أحد وتُقربه من العدالة

حارس المرمى يبقى في الدوري السعودي للمحترفين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات خالد شراحيلي قريبًا من الرحيل عن فريقه أحد والانضمام لفريق العدالة الصاعد حديثًا لدوري المحترفين السعودي.

وحاول أحد الهابط لدوري الدرجة الأولى تجديد عقد حارس مرماه صاحب الـ32 عامًا، لكن المطالب المالية المرتفعة للاعب والمقدرة بمليون ريال سعودي نظير التجديد لموسم واحد حالت دون التوصل لاتفاق.

أهلي جدة يحسم صفقة يزيد البكر لصالحه

إذ ترى إدارة أحد أن هذا المبلغ مبالغًا به ولن يستطيع النادي تحمله، خاصة في ظل هبوطه من دوري المحترفين السعودي وتأثر ميزانيته سلبًا بهذا الأمر.

خروج أحد من الصورة أدخل بها فريق العدالة الراغب بقوة في التعاقد مع شراحيلي، وقد أفادت المصادر الصحفية أن النادي وافق على منح اللاعب ما يريد وأن الصفقة ستُعلن خلال الأيام القليلة القادمة.