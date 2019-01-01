بعد ساسي وحامد، عرض سعودي للاعب جديد في الزمالك

الدوري السعودي يستهدف نجوم الزمالك

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن الزمالك أصبح الوجهة المفضلة للأندية السعودية لدعم صفوفها قبل انطلاق الموسم الجديد في المملكة.

إذ أفادت تقارير صحفية أن لاعب الفريق الأبيض "أحمد السيد زيزو" تلقى عرضًا عبر أحد وكلاء اللاعبين للعب في السعودية، ذلك خلال تواجده في قبرص، حيث أقام الزمالك معسكره الخارجي الذي انتهى أمس.

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ولم تُحدد المصادر المتابعة هوية النادي الراغب في ضم زيزو، وهو اللاعب الثالث من الزمالك المستهدف من الأندية السعودية، إذ يُحاول الهلال ضم فرجاني ساسي ويعمل اتحاد جدة على التعاقد مع طارق حامد.

يُذكر أن الزمالك ضم زيزو في يناير الماضي في صفقة لم تكلفه الكثير، وقد لفت اللاعب صاحب الـ23 عامًا الأنظار بقوة ونال إعجاب الجميع بأدائه الممتاز خلال النصف الثاني من الموسم، وقد ساهم بقوة في تتويج الفريق الأبيض بكأس الكونفدرالية الأفريقية.