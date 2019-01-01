الزمالك يتجه لسوق الانتقالات لتعويض غياب جنش

حارس المرمى لن يلعب لـ6 أشهر تقريبًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات الزمالك مضطرًا لدخول سوق الانتقالات بحثًا عن حارس مرمى ليعوض غياب محمود عبد الرحيم جنش عن اللعب خلال الـ6 أشهر القادمة.

وتعرض حارس مرمى الفريق لإصابة في مران منتخب مصر يوم أمس الجمعة، واتضح فيما بعد أنه تعرض لقطع في وتر أكيلس وسيخضع لجراحة في ألمانيا من المتوقع أن تُبعده عن اللعب لـ6 أشهر.

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وأفادت المصادر الصحيفة أن رئيس الزمالك سيستطلع رأي المدرب خالد جلال ومدرب حراس المرمى أيمن طاهر لتحديد قائمة حراس المرمى المستهدفين من السوق المصري، بهدف التعاقد مع أحدهم قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقد لجأ النادي لهذا الحل كونه لن يستطيع دخول الموسم القادم بحارسي مرمى فقط هما عماد السيد والشاب عمر صلاح.

يُذكر أن جنش كان من نجوم الزمالك في الموسم الأخير، وقد لعب دورًا بارزًا في تتويجه بكأس الكونفدرالية الأفريقية رغم غيابه عن مباراة إياب نصف النهائي أمام النجم الساحلي.