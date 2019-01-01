4 أندية سعودية تتصارع على التوقيع مع أيوب الكعبي

المهاجم المغربي عازم على الرحيل عن الدوري الصيني

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تتصارع 4 أندية سعودية على الفوز بتوقيع أيوب الكعبي مهاجم هيبي فورتشن الصيني خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وكان النصر قد حاول ضم المهاجم المغربي الصيف الماضي، لكنه لم يصل لاتفاق مع نهضة بركان المغربي، لينتقل اللاعب بعدها للدوري الصيني.

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وأفادت مصادر سعودية أن أندية النصر والأهلي والوحدة والشباب أبدت اهتمامًا واضحًا بالتعاقد مع الكعبي، وقد بدأت سباق شرس فيما بينها لحسم الصفقة قبل انطلاق الموسم الجديد من الكرة السعودية.

وكشفت المصادر أن أحد الأندية تقدم بعرض قيمته 6 ملايين يورو لضم صاحب الـ26 عامًا، لكن دون الكشف عن هويته.

ويبدو أن نجاح اللاعبين المغاربة في الدوري السعودي خلال المواسم الأخيرة خاصة 2018-2019 قد دفع الأندية السعودية لمحاولة استقطاب المزيد منهم.

يُذكر أن الكعبي انتقل من نهضة بركان لفريق هيبي فورتشن مقابل 6 ملايين يورو، وقد خاض 13 مباراة في الدوري الصيني سجل خلالها 4 أهداف، ولم يخض اللاعب غمار بطولة كأس أمم أفريقيا مع منتخب بلاده المغرب بعدما استبعده المدرب هيرفي رينار من القائمة النهائية.