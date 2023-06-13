ميركاتو الأهلي يشتعل .. خطوة واحدة فقط لضم هداف برشلونة!

تطورات مثيرة في ميركاتو النادي الأهلي بعد العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين

اقترب النادي الأهلي، من حسم أولى صفقاته العالمية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024؛ والذي يشهد عودة الفريق الأول إلى دوري المحترفين؛ بعد عام في "الدرجة الأولى".

الأهلي ارتبط خلال الأيام القليلة الماضية، بالتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان نادي ريال مدريد الإٍسباني، والجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

لكن.. حسب صحيفة "سبورت"؛ فإن صفقة الراقي الأولى، قد لا تكون مودريتش أو محرز، وإنما النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، قلب هجوم نادي تشيلسي الإنجليزي.

الصحيفة أعلنت موافقة أوباميانج، على الانضمام إلى دوري روشن السعودي للمحترفين مبدئيًا؛ حيث عرض عليه صندوق الاستثمار، ارتداء قميص الأهلي أو نادي الشباب.

وأشارت إلى أن النجم الجابوني، يحلم بالعودة إلى نادي برشلونة الإسباني، والبقاء في أوروبا لمدة عام رياضي آخر؛ وتواصل مع الإدارة ومدرب الفريق تشافي هيرنانديز، خلال الأيام الماضية؛ من أجل تحقيق ذلك.

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة لا يزال يتجاهل الرد على أوباميانج - حتى الآن -؛ ما جعل اللاعب يفكر جديًا في الانتقال إلى الملاعب السعودية، دون انتظار العملاق الإسباني كثيرًا.

جدير بالذكر أن بيير إيميريك أوباميانج، مثّل برشلونة في الفترة من يناير إلى يونيو 2022؛ ونجح في إنهاء الموسم، هدافًا للفريق الأول لكرة القدم، رغم لعبه 6 أشهر فقط معه، قبل الانتقال إلى تشيلسي.