رسميًا | الاتفاق يُعلن التوقيع مع سيدريك يامبيري

انتهى أخيرًا مسلسل لاعب أفريقيا الوسطى

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتفاق السعودي رسميًا تعاقده مع سيدريك يامبيري مدافع ديجون في صفقة لم تُعلن تفاصيلها المالية.

وأوضح تويتر الاتفاق أن لاعب منتخب أفريقيا الوسطى وقع على عقد يمتد لـ3 مواسم بعد تجاوزه الفحوصات الطبية المعتادة تحت إشراف الطبيب محمد البلوي.

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وولد صاحب الـ28 عامًا في مدينة بوردو الفرنسية ويحمل جنسية فرنسا وأفريقيا الوسطى، وقد مثل منتخب بلاده في 4 مباريات دولية.

ولعب المدافع لأندية بوردو وأنجي الروسي وأبويل نيقوسيا القبرصي وأخيرًا ديجون خلال مسيرته الكروية، وتُقدر قيمته المالية بـ2.25 مليون جنيه إسترليني.

وقد خاض 107 مباريات في الدوري الفرنسي أحرز خلالهم 7 أهداف وصنع هدف واحد.

ويُواصل الاتفاق حاليًا تدريباته الإعدادية للموسم الجديد تحت قيادة المدرب خالد العطوي، وسيسافر الفريق إلى سلوفينيا لبدء معسكره الخارجي يوم 15 يوليو الجاري.