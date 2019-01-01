رسميًا | اتحاد جدة يُعلن عودة جاري رودريجز إلى تركيا

مهاجم الرأي الأخضر خرج من حسابات النادي السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن اتحاد جدة رسميًا رحيل مهاجمه جاري رودريجز باتجاه فناربخشة التركي.

وأوضح تويتر الاتحاد أن مهاجم الرأس الأخضر انضم للفريق التركي بالإعارة حتى نهاية الموسم القادم، لكن دون الكشف عن قيمة الصفقة.

نادٍ إماراتي يفسخ عقد لاعبه بعد شهر من ضمه

وأكد سادس الدوري التركي في الموسم الماضي الصفقة موضحًا أنه حصل على اللاعب بالإعارة لمدة عامين مع حق شرائه نهائيًا صيف 2021.

وكان المهاجم الصاحب الـ28 عامًا قد ارتدى قميص الاتحاد خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي قادمًا من جلطة سراي، لكنه لم يظهر بالصورة المناسبة مكتفيًا بإحراز هدف وحيد خلال 9 مباريات في الدوري السعودي للمحترفين.

وخرج رودريجز من حسابات المدير الفني خوسيه سييرا الذي فضل ضم الثنائي لويس خيمينيز وإيميليانو فيكو للعب أدوار صناعة اللعب في الفريق.

يُذكر أن رودريجز سبق له اللعب لأندية جلطة سراي وفينورد وباوك سالونيكا.