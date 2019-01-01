ميرتينز يقترب من اللحاق بهامشيك إلى الصين

مقابل شرطه الجزائي نظراً لرفض نابولي بيعه..

بات دريس ميرتينز مهاجم نابولي أقرب اللاعبين للحاق بقائد الفريق السابق ماريك هامشيك إلى الصين.

جاء ذلك وفقاً لكالتشيو ميركاتو، التي أفادت أن أندية الدوري الصيني تستعد لإعادة التفاوض مع ميرتينز بعد رفضه الانتقال في الموسم الماضي.

في الوقت ذاته لا يستعد نابولي لخوض المفاوضات، فاللاعب لن يرحل سوى بدفع شرطه الجزائي المقدر بـ28 مليون يورو.

وكان هامشيك قد انتقل إلى داليان ييفانج براتب مقدر بـ9 مليون يورو سنوياً، فيما يتقاضى ميرتينز 4 مليون يورو في العام الواحد مع نابولي.

يذكر أن المهاجم البلجيكي سيكمل عامه الثاني والثلاثين في مايو المقبل.