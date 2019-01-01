ميرتينز يرفض تجديد عقده مع نابولي

الفجوة بين ميرتينز وأنشيلوتي تتسع ورحيله عن نابولي يقترب

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

رفض النجم البلجيكي درايس ميرتينز العقد الجديد المقدم له من قبل نابولي، ليؤكد نيته الرحيل عن صفوف الفريق والمشكلة التي تم الحديث عنها بينه وبين المدرب كارلو أنشيلوتي.

وكان أنشيلوتي قد استبعد كل من ميرتينز وإنسيني في أكثر من مرة من التشكيل الأساسي للفريق، ليتحدث البعض عن نيتهما الرحيل عن صفوف الفريق.

وفي الوقت الذي تحدثت فيه مصادر إيطالية عن نية ميرتينز الرحيل عن صفوف فريق الجنوب الإيطالي بنهاية الموسم الحالي، أكد اللاعب نفسه هذه الأخبار برد فعله على العقد الجديد.

ورفض ميرتينز العقد الجديد المقدم له من قبل إدارة نادي نابولي دون إبداء أسباب، مؤكدًا أنه لا يفكر في هذا الأمر خلال الوقت الحالي، ومؤكدًا كل الشكوك التي أثيرت من قبل.

وعلى ما يبدو فإن هناك فجوة بينه وبين المدرب كارلو أنشيلوتي بعد انضمام فيرناندو يورينتي وهيرفي لوزانو إلى نابولي، حيث تسبب ذلك في تراجع أدواره هو وإنسيني.

خاص جول .. إيمري تشان: لا أتحدث مع ساري وسعيد بما قدمته أمام الأرجنتين

يذكر أن لورينزو إنسيني هو الآخر قد يرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي للسبب ذاته، ما سيجعل نابولي في حاجة إلى تجديد الدماء بصورة ملحة.