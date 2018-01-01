ميدو يتحدث عن مواجهة أهلي جدة وكيفية إيقاف عمر السومة

الوحدة يواجه الأهلي في الجولة الـ14 من الدوري السعودي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

تحدث أحمد حسام ميدو، المدير الفني للوحدة ، عن مواجهة أهلي جدة، غدًا، ضمن الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويواجه الوحدة نظيره الأهلي ويسعى لتحقيق الفوز والخروج من دائرة الهزيمة بعد السقوط المدوي أمام الفيصلي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال ميدو في تصريحات لموقع "كووورة"، إنه درس الأهلي جيدًا، لتحقيق نتيجة إيجابية، رغم النقص العددي الذي يعاني منه. اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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وأضاف: "درسنا تحركات السومة جيدًا، وهو مهاجم مميز للغاية، ودرسنا تحركات، ولدينا الكثير من الطرق لإيقاف في المباراة".

واختتم ميدو: "نعمل على الانتهاء من ملف المدير الفني الجديد للوحدة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث جهزنا قائمة من 3 مدربين للاختيار بينهم".

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وتولى ميدو منصب المدير الفني مؤقتًا، والمستشار الفني بصفة أساسية للوحدة السعودي بعد رحيل كاريلي المدير الفني السابق.