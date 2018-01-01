ميدو يبدأ مشواره مع الوحدة السعودي باجتماع مع اللاعبين

أحمد حسام ميدو يتولى مهمته كمدير فني للوحدة السعودي بشكل فعلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

بدأ أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق نادي الوحدة السعودي، مهمته مع الفريق الوحداوي، اليوم الأثنين، بعد توليه المسؤولية بشكل رسمي.

الوحدة أعلن أمس الأحد، عن تولي أحمد حسام ميدو منصب المستشار الفني للفريق، وأيضًا المدير الفني بشكل مؤقت لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ميدو اجتمع مع لاعبي الوحدة قبل بداية التدريبات، وذلك خلال أول تدريب له مع الفريق.

⭕️عاجل: نادي #الوحدة يتعاقد مع النجم المصري أحمد حسام ميدو @midoahm للعمل كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم مع إسناد مهمة تدريب الفريق إليه لحين التعاقد مع جهاز فني جديد. ✏️ pic.twitter.com/m7VTOWcto6 — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 16, 2018

ميدو حرص على مصافحة اللاعبين وتحيتهم على الأداء الذي قدموه خلال الفترة الماضية، حيث قدم لهم شرحًا على متطلبات المرحلة المقبلة.

إدارة الوحدة قررت الاعتماد على ميدو كمدير فني، بعد رحيل البرازيلي فابيو كاريلي خلال الفترة الماضية.

ويحتل الوحدة المركز السابع بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة.