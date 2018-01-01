ميدو يؤكد : الأهلي أخر مباراة لي مع الوحدة كمدير فني

كشف المدير الفني المصري أحمد حسام ميدو المدير الفني المؤقت لنادي الوحدة السعودي عن موعد نهاية تجربته مع الفريق، كمدير فني.

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف المدير الفني المصري أحمد حسام ميدو المدير الفني المؤقت لنادي الوحدة السعودي عن موعد نهاية تجربته مع الفريق، كمدير فني.

ميدو غرد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "قبلت مهمة تولي مسؤولية الإدارة الفنية المؤقتة للفريق الأول لنادي الوحدة رغم صعوبتها لاعتزازي بأهل مكة وتقديرا لهم ثم تقديرا لمعالي المستشار @Turki_alalshikh ومجلس ادارة النادي".

المدير الفني السابق لنادي الزمالك أضاف عبر تويتر : "كنت في مهمة محددة وهي تحضير الفريق فنياً وبدنياً وذهنياً بأفضل شكل ممكن للمدير الفني القادم ثم العودة لمهمتي الأساسية المتفق عليها مع معالي المستشار @Turki_alalshikh ومجلس إدارة النادي وهي تطوير قطاع كرة القدم بنادي الوحدة الفريق الأول والفئات السنية من خلال منصبي كمستشار فني للنادي". اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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ميدو كشف عن موعد رحيله وقال : "أعلن ان مباراة الاهلي القادمة ستكون اخر مباراة لي مع الفريق كمدير فني مهما كانت النتيجة ونعد جماهير الوحدة بأن يظهر الفريق ان شاء الله بشكل مختلف بعد تعاهد الجميع داخل النادي بالقتال من اجل اخراج الفريق من سلسلة الهزائم التي مر بها والعودة بالفريق الى مكانه الطبيعي".

سأستمر في منصبي كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم وخلال أسبوعين سيتم تسليم تقرير فني عن الفريق الأول وكل ما يحتاجه النادي والفريق لتطوير قطاع كرة القدم للمدير الفني الجديد ومجلس ادارة النادي وسيتم وضع خطة مستقبلية لتطوير قطاع كرة القدم على ان يتم تنفيذها في اسرع وقت ممكن.. — Mido (@midoahm) December 26, 2018

أحمد حسام أنهى مغرداً : "سأستمر في منصبي كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم وخلال أسبوعين سيتم تسليم تقرير فني عن الفريق الأول وكل ما يحتاجه النادي والفريق لتطوير قطاع كرة القدم للمدير الفني الجديد ومجلس ادارة النادي وسيتم وضع خطة مستقبلية لتطوير قطاع كرة القدم على ان يتم تنفيذها في اسرع وقت ممكن".