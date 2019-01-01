ميدو: قد ندفع ثمن عدم انضمام عبدالله جمعة لمنتخب مصر

ميدو يعلق على عدم انضمام عبدالله جمعة للمنتخب المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للوحدة السعودي، على أحقية انضمام عبدالله جمعة لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر قد أعلن قائمة الفراعنة استعدادًا لمنافسات كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق الشهر المقبل.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "جنش يستحق أن يكون حارس منتخب مصر الأول في الفترة المقبلة، بعد ما قدمه مع الزمالك مؤخرًا".

وأضاف: "يجب على جنش أن ينفذ أمرين، وهم الابتعاد عن التوتر داخل المباراة الذي يسببه للاعبيه بالاستعراض، وأن يهتم بقوام جسده".

وتابع ميدو: "عدم اختيار عبدالله جمعة في منتخب مصر كارثة فنية وقد ندفع ثمن عدم وجوده في كأس الأمم الإفريقية المقبلة، فهو أفضل من المتواجدين على مستوى الهجوم والدفاع معًا".

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وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، يوم 21 يونيو المقبل وتستمر حتى يوم 19 يوليو الذي يليه، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.