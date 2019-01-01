ميدو: إذا سجل صلاح 25 هدفًا لن يستطيع ليفربول منعه من الرحيل إلى إسبانيا

ميدو يرى أن صلاح لن يستمر في ليفربول إذا واصل تألقه مع فريقه حتى نهاية الموسم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد أحمد حسام ميدو، لاعب توتنهام الإنجليزي ومنتخب مصر السابق، على أن محمد صلاح نجم ليفربول، قد لا يستمر في الدوري الإنجليزي الممتاز، حال اهتمام ريال مدريد أو برشلونة بضمه.

ميدو قال خلال حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "إذا أرادك ريال مدريد أو برشلونة، بالتأكيد لن تتردد في اتخاذ قرار في الرحيل لأحدهما، فكل اللاعبين يتمنون اللعب لأحدهما".

وتابع أحمد حسام: "ليس لدي أي شك في أن ريال مدريد وبرشلونة يراقبون ما يفعله صلاح هذا الموسم، لأنهما لا يشتريان أي لاعب يتألق موسم واحد فقط، ولكنني لا أقلل من ليفربول".

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لاعب توتنهام السابق اختتم حديثه قائلًا: "اعتقد أن صلاح إذا نجح في تسجيل 25 هدفًا هذا الموسم على الأقل، سيحاول ريال مدريد أو برشلونة ضمه، وسيكون الإبقاء عليه في ليفربول صعبًا للغاية".

محمد صلاح يقدم أداء رائع للموسم الثاني على التوالي مع ليفربول، حيث ينافس على لقب هداف الدوري الإنجليزي، مع هاري كين وأوباميانج.

وكانت بعض التقارير قد أكدت بعد نهاية الموسم الماضي، على اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بالنجم المصري محمد صلاح، من أجل ضمه، وقد يتجدد الاهتمام بنهاية الموسم الحالي، وذلك عن طريق إرسال عرضًا رسميًا لليفربول.