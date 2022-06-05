ميجا هاتريك وتفوق على رونالدو في مباراة واحدة .. ماذا قدم ميسي ضد إستونيا؟

أرقام قياسية كبيرة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة منتخب بلاده ضد إستونيا.

تفوق المنتخب الأرجنتيني بخماسية نظيفة على نظيره الاستوني في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأحد بخمسة أهداف نظيفة.

النتيجة ربما لا تكون غريبة بين أحد أعظم الفرق في تاريخ منتخبات كرة القدم وفريق آخر لم تتم مشاهدته على الساحة العالمية تقريبًا، لكن الغريب أن الخمسة أهداف جاءت عن طريق لاعب واحد فقط وهو ليونيل ميسي.

ميسي كان أول من افتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء من ركلة جزاء، ثم أضاف الهدف الثاني بصناعة بابو جوميز قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف الهدف الثالث بصناعة ناهويل مولينا وسجل الهدفين الرابع والخامس بين الدقيقتين الـ 71 والـ 76 لينهي على الخصم تمامًا.

ماذا قدم ميسي ضد إستونيا؟!

شارك نجم باريس سان جيرمان أساسيًا وطوال اللقاء لمدة 90 دقيقة، وسدد 10 تسديدات على المرمى منهم ستة من داخل منطقة الجزاء ليسجل خماسية بالرغم من أن الأهداف المتوقعة له كانت 1.71 فقط.

لم يصنع ميسي أي هدف بكل وضوح فقد سجل كل الأهداف، لكنه خلق ثلاث فرص حقيقية للتسجيل لزملائه في الأرجنتين ولم يتم استغلالهم.

كم عدد أهداف ميسي اليوم؟ ✋ pic.twitter.com/3c4BKNARf9 — GOAL Arabia (@GoalAR) June 5, 2022

قام ليونيل بست مراوغات ناجحة من أصل سبع محاولات، بنسبة نجاح تتجاوز الـ 85% وفاز بسبع كرات ثنائية من أصل ثماني محاولات.

5 - Cinco goles en diez remates que acumularon 1.7 goles esperados #xG. Otra exhibición de Leo en el triunfo de @Argentina ante Estonia (5-0). Messi. pic.twitter.com/m6PuZnoXjl — OptaJavier (@OptaJavier) June 5, 2022

دفاعيًا استعاد ميسي الكرة ثلاث مرات وكان فعالًا للغاية، حيث كانت مرة منهم في الثلث الهجومي، ولم يخسر الكرة سوى ست مرات.

Goal/Getty

ما هو سجل مواجهات كريستيانو رونالدو ضد إستونيا؟

بشكل بديهي عندما نتحدث عن أرقام ليونيل ميسي يبحث البعض عن الذي قدمه كريستيانو رونالدو أمام الخصم نفسه.

رونالدو سبق له أن خاض ثلاثة لقاءات من قبل أمام إستونيا لطبيعتها كدولة أوروبية تخوض منافسات مباشرة مع البرتغال في مناسبات عديدة.

أول مواجهة كانت في سبتمبر 2004 ضمن تصفيات كأس العالم، وفازت البرتغال برباعية نظيفة وسجل رونالدو الهدف الأول.

أما المواجهة الثانية فكانت في الدور الثاني لنفس التصفيات وفازت البرتغال بهدف نظيف سجله كريستيانو أيضًا في يونيو 2005.

المباراة الثالثة جاءت بعد أكثر من 11 عامًا في يونيو 2016 حيث فازت البرتغال بسبعة أهداف نظيفة وسجل رونالدو الهدفين الأول والثالث.

ليكون إجمالي أهداف رونالدو في إستونيا هو أربعة أهداف في ثلاثة لقاءات، مقابل خمسة لليونيل ميسي في مباراة واحدة فقط.