ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي

أزمة تشهدها مباراة الزمالك وبطل السنغال

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق الذي سيواجه جينيراسيون فوت السنغالي، غدًا الأحد، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة أمام جينيراسيون فوت السنغالي بهدفين مقابل هدف، في ذهاب دور الـ32 من البطولة الإفريقية حيث يسعى الزمالك للفوز بهدف واحد.

وشهدت القائمة عودة طارق حامد من أهم اللاعبين في قائمة الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة، بعد أن غاب عن لقاء الزمالك أمام الاتحاد السكندري في افتتاحية الدوري.

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وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل

الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبدالسلام – حمدي النقاز – محمد عبدالشافي – عبدالله جمعة

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمد عنتر – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – شيكابالا – إسلام جابر

الهجوم: مصطفى محمد – عمر السعيد – خالد بو طيب