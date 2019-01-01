ميتشو يضم بامبو لقائمة الزمالك أمام جينيراسيون بعد استبعاد أوباما

الزمالك يستعد لمواجهة جينيراسيون فوت

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن ميتشو المدير الفني للزمالك، عن ضم كريم بامبو لاعب الفريق لقائمة الأبيض استعدادًا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي المقرر لها غدًا.

وكان ميتشو قد أعلن قائمة الزمالك صباح اليوم السبت، استعدادًا لإياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، مساء غدًا، على ملعب "برج العرب".

وجاء استدعاء ميتشو للاعب كريم بامبو عقب تعرض يوسف أوباما للإصابة وخروجه من قائمة الزمالك وعدم استطاعته الاستمرار في معسكر الأبيض.

وتسود أزمة كبيرة في الوقت الحالي بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، حول مكان إقامة المباراة حيث الكاف أقر بنقلها إلى برج العرب، بينما يتمسك جينيراسيون بإقامتها في بتروسبورت.

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وكان الزمالك قد تلقى هزيمة في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، حيث يسعى للفوز بهدف دون رد من أجل الصعود إلى دور المجموعات بدوري الأبطال.