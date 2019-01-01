ميتشو للاعبي الزمالك: كرة القدم للرجال.. لا مكان للصغار هنا

ميتشو يعنف لاعبي الزمالك في مران الفريق

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك، مع لاعبي الفريق خلال المران الجماعي، اليوم الخميس، ووجه لهم رسالة قوية قبل بداية التدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، بعد تأجيل لقاء القمة مع الأهلي بتعليمات أمنية.

ونشرت بعض الصحف المصرية، حديث ميتشو مع اللاعبين، حيث قال لهم: "كرة القدم للرجال.. ونحن رجال، لا مكان للصغار في صفوف الفريق".

وأضاف ميتشو خلال كلمته للاعبي الزمالك: "انطلقوا الأن لخوض التدريبات"، حيث يسعى المدرب الصربي من زيادة حماسة اللاعبين خلال المباريات المقبلة.

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وخضع أكثر من لاعب في مران الزمالك لتدريبات تأهيلية على رأسهم عبدالله جمعة وعمر السعيد ومحمد أبو جبل، في ظل غياب شيكابالا بسبب الإصابة.

ويسعى الزمالك للعودة للانتصارات عقب التعادل الإيجابي مع نادي مصر، بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز.