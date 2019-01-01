ميتشو: حلمي أصبح حقيقة والزمالك له طابع خاص

الصربي يشيد بقائمة الفارس الأبيض ويؤكد امتلاكه لأفضل اللاعبين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الصربي ميلوتان سريدوفيتش "ميتشو"؛ المدير الفني الجديد للزمالك، على تيقنه باختيار المكان الصحيح للعمل به فور الاجتماع بمسؤولي الأبيض، مشيدًا بالروح الانتصارية لرئيس النادي وجماهيره، واصفًا هذه الخطوة بـ"حلم حياته".

الزمالك أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، توقيع الصربي على عقود توليه المسؤولية الفنية للفريق لموسم واحد. (طالع التفاصيل)

وقال ميتشو، خلال تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم": "الآن يمكنني أن أقول أن حلمي في عالم التدريب أصبح حقيقة، رغم مسيرتي الكبيرة في أفريقيا منذ 19 عامًا تقريبًا، علمت خلالها في سبع دول وزيارتي لـ50 دولة أفريقية من أصل 54، إلا أن تدريب الزمالك أمر آخر".

وأضاف: "أشعر أن الزمالك له طابع خاص، وليس مجرد مكان للعمل، بل أنني أحببته بمجرد دخولي له، ويكتسب طابعه هذا من الروح الانتصارية التي يتمتع بها مجلس إدارته، التي كانت أحد عوامل موافقتي على قيادة الفريق، بجانب جمهوره العاشق للكرة وتحقيق الانتصارات وحصد الألقاب".

بسؤاله عن رأيه في قائمة الفريق، علق: "لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، الزمالك يضم أفضل لاعبين تونسيين، وأفضل ثلاثة مغاربة، بجانب اللاعبين المحليين، فنحن لدينا كافة عوامل النجاح، وعندما رأيت رغبة رئيس النادي الكبيرة في الفوز، علمت أنني في المكان الصحيح".

واختتم: "انتهى شهر العسل، حان موعد العمل، سنبدأ على الفور ببذل أقصى ما لدينا لتحقيق طموحات الإدارة وجمهور الزمالك".

يذكر أن الصربي يتولى قيادة الفارس الأبيض الفنية خلفًا للمُقال إيهاب جلال، والمدير الفني المؤقت الحالي طارق يحيى، والذي أعلن اعتذاره عن العمل في الجهاز الفني الجديد بمنصب المدرب العام.

صاحب الـ49 عامًا لديه خبرة كبيرة بالكرة الأفريقية، حيث تولى المسؤولية الفنية لمنتخبي روندا وأوغندا، بجانب تولي المسؤولية الفنية لفرق بجنوب أفريقيا وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا والسودان.

ورحل مؤخرًا الصربي عن تدريب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، بعدما قاد الفريق في موسمين، لينجح في النهاية لإعادته للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري.