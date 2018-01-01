مياتوفيتش: لا أعلم شيئاً ولكن ريال مدريد لا يلعب بشكل جيد!

لاعب ريال مدريد السابق يقلل من الغضب الجماهيري تجاه إيسكو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى بيديا مياتوفيتش لاعب ريال مدريد السابق عدم رضاه عن الوضع الحالي للفريق عقب الخسارة الكبيرة أمام سسكا موسكو بثلاثية نظيفة في سانتياجو بيرنابيو.

وقال مياتوفيتش:"منذ بداية الموسم كنت أحاول تخمين سبب عدم لعب ريال مدريد بنفس مستويات المواسم الماضية". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأضاف:"لا أعرف إذا كان ذلك بسبب غياب (زين الدين) زيدان (مدرب الفريق السابق) أو كريستيانو (رونالدو نجم يوفنتوس الحالي)".

وأوضح:"ليس من الواضح ما إذا كانوا بحاجة للمزيد من التعاقدات أو هو فقط تأثير كأس العالم، لا أعلم ما هو السبب على وجه التحديد، كل ما أعرفه أن ريال مدريد لا يلعب بشكل جيد".

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وتابع:"لا أعرف كيف سينهون الموسم ولكن في اللحظة الحالية لا يوجد شيء إيجابي حول هذا الفريق. لا أعرف أيضاً إذا كان ما فعله إيسكو بهذه الخطورة، إنه أكثر أو أقل من رد فعل طبيعي. هناك إحباط تجاه كل اللاعبين حين لا تسير الأمور بشكل جيد، ولذلك لا أعتقد أنه أمر مهم".

وكان إيسكو تحديداً هو أبرز اللاعبين الذين عانوا غضب جماهير سانتياجو بيرنابيو وصافراتهم، إثر الخسارة أمام الفريق الروسي في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.