مؤامرة على مورينيو؟ نجم روما يفتح الملف المسكوت عنه

حين كانت الأجواء مشتعلة داخل قلعة الجيالوروسي

تحدث الدولي الإيطالي بريان كريستانتي نجم روما عن رحيل جوزيه مورينيو عن الجيالوروسي هذا الموسم فيما قيل إنه بسبب "مؤامرة" من اللاعبين على المدرب البرتغالي.

وقال كريستانتي في تصريحات لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية: "أريد أن أوضح مرة واحدة فقط أنه لم يكن هناك أي مؤامرة ضد مورينيو".

وأضاف: "هذه كلها أكاذيب، كرة القدم تسير على هذا النحو دائمًا، فعندما لا تسير الأمور على ما يرام، أول من يدفع الثمن هو المدرب، حتى لو يكن المذنب الوحيد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما نفى كريستانتي أن تكون إدارة روما قد رتبت الأمور مع اللاعبين قبل رحيل مورينيو قائلًا: "هذا هراء آخر.. اكتشفنا ما كان يحدث في الصباح حين تم إبلاغ مورينيو بالأمر".

ويحتل روما المركز الخامس في الدوري الإيطالي هذا الموسم وقد تطور أداء الفريق كثيرًا مع المدرب دانييلي دي روسي الذي خلف مورينيو في تدريب الذئاب.