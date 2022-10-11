مؤامرة على الهلال .. رامون دياز وابنه يسيطران على "تويتر"

الهلال تعادل بالأمس أمام الشباب في الديربي رغم كثرة الغيابات في صفوفه

رغم خوض فريقي النصر والاتحاد مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي اليوم الثلاثاء، إلا أن من كان مسيطرًا على الحديث في الوسط الرياضي السعودي هو الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للهلال.

الزعيم خرج بنقطة التعادل أمس الثلاثاء، أمام الشباب، في ديربي الرياض، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

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هدف الأزرق سجله المالي موسى ماريجا في الشوط الأول، فيما تعادل البرازيلي كارلوس جونيور لليوث في الشوط الثاني.

وجاء هذا التعادل صادمًا لجمهور الشباب، في ظل خوض الهلال المباراة في غياب عدد من نجومه كسالم الدوسري، سلمان الفرج، ياسر الشهراني ولوسيانو فييتو وغيرهم.

ما هي قصة المؤامرة على الهلال؟

اليوم تعادل الاتحاد أمام ضمك بهدف لكل منهما، فيما فاز النصر أمام العدالة برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة السابعة أيضًا.

لكن ورغم اشتعال كلا المباراتين إلا أن وسم "#رحيل_دياز_وابنه_مطلب" كان مسيطرًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال الساعات الماضية.

بالتدقيق في التغريدات داخل الوسم تبين دعم جمهور الهلال للمدرب الأرجنتيني، وأنه ما هو إلا حملة من منافسي الزعيم لرحيل دياز عن الفريق، في ظل نجاحه في مواجهة نجوم الشباب، الفريق الذي يعتبر أقوى خط دفاع وخط هجوم في الموسم الجاري، بعدد من اللاعبين الصغار.

وحاول جمهور الزعيم توصيل رسائل الدعم لدياز، مؤكدين تفاؤلهم بحصد عديد البطولات معه في الموسم الجاري، رغم منع النادي من التعاقدات صيفًا وشتاءً.

يذكر أن الهلال يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق خمس نقاط، والتي يحتلها الشباب.

وكان الزعيم قد خسر سبع نقاط في آخر ثلاث مباريات له، بالهزيمة أمام التعاون، والتعادل أمام الاتفاق والشباب.

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