موّلت انقلابًا برفقة أسطورة البرازيل.. شقيقة نيمار تعود لإثارة الجدل من جديد!

الأحداث التي جرت مطلع العام في البرايل لم تكن بمعزل عن كرة القدم..

تحقق الشرطة الفيدرالية البرازيلية فيما إذا كان لاعب كرة القدم السابق ريفالدو وشقيقة نيمار، رافائيلا سانتوس، قاما بطريقة ما بتمويل محاولة "انقلاب بولسونارو" في 8 يناير في بلازا دي لوس تريس بودريس في برازيليا، بعد أن قال العديد من المعتقلين إنهم من بين ممولي الأمر.

مطلع العام، حدثت محاولة انقلاب على نظام الرئيس لولا دا سيلفا، الذي اعتبر أن سلفه جاير بولسونارو كان العقل المدبر له.

وقال أحد المعتلقين، إن هناك ممولين للحركة بما في ذلك ريفالدو وسانتوس نفسها. وأضاف أن لاعب كرة القدم السابق سلم نحو 50 ألف ريال (9500 يورو) من أجل تمويل محاولة الانقلاب، وفقًا لصحيفة "ريليفو".

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ريفالدو هو واحد من العديد من الرياضيين البرازيليين الذين أعلنوا علنًا دعمهم لبولسونارو، حتى أنهم شاركوا في حملته، وفي يوم هزيمته في الانتخابات، قارن ذلك بالكارثة التي تعرضت لها البرازيل في نهائي كأس العالم 1998، عندما فازت فرنسا عليها 3-0،

كما أعربت رافائيلا سانتوس، شقيقة نيمار المثيرة للجدل دائمًا عن دعم بولسونارو في وقت سابق، وكذلك فعل نيمار نفسه.