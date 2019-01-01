مويس يوضح حقيقة قرب روني من مانشستر سيتي في 2013

ديفيد مويس المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد يؤكد أن لاعبه واين روني لم يكن لينضم لمانشستر سيتي في 2013.

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كشف ديفيد مويس المدير الفني الأسبق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن حقيقة قرب لاعبه واين روني من الانضمام لمانشستر سيتي خلال فترة تدريبه للفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مويس وأكد خلالها أن روني كان يريد الرحيل بالفعل لكن ليس لمانشستر سيتي.

وقال مويس: "واين روني طلب الرحيل في ٢٠١٣ لكنه ظل يعمل مع الفريق بأقصى ما لديه من قوة طوال فترة الإعداد هذه ميزة لا يملكها الكثير".

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وأضاف: "صحيح أنه أراد الرحيل قبل وصولي لكن في النهاية لم يكن لينضم لمانشستر سيتي أبدًا، هذا أمر أنا متأكد منه".

وأكمل مازحًا عن كون روني أراد الانضمام لفريق لندني خلال تلك الفترة: "لم يكن ليتأقلم هناك".

جدير بالذكر أن روني استمر في النهاية مع مانشستر يونايتد ولم يرحل سوى مؤخرًا لإيفرتون ومنها لدي سي يونايتد الأمريكي.