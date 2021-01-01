موهبة رين : رفضت الانتقال إلى ليفربول بعد حديثي مع ماني

لم يطلب منه الانتقال للريدز

كشف جيريمي دوكو جناح نادي رين الفرنسي، عن قيامه برفض الانتقال إلى صفوف ليفربول، بعد محادثة مع ساديو ماني جناح الريدز منذ 3 سنوات.

دوكو جاء في المركز الرابع عشر في تصنيف الجيل القادم الخاص بجول، نظرًا للمستوى المبهر الذي يقدمه مع ليل الفترة الأخيرة.

اللاعب ظهر للمرة الأولى مع أندرلخت في 2018، قبل نجاح رين في الحصول على خدماته مقابل 26 مليون يورو في أكتوبر الماضي، بعد اهتمام العديد من الكبار بضمه.

الجناح الشاب قال في تصريحات لشبكة "Ouest-France":"عمري كان 16 سنة وهذا هو العمر الذي يمكنك فيه التوقيع على عقد احترافي، جاءت العديد من الفرق لرؤيتي على رأسها ليفربول وآرسنال وتشيلسي".

وأضاف:"ليفربول كان أكثر الاهتمامات الملموسة بالنسبة لي، تحدثت مع يورجن كلوب وساديو ماني وجورجينيو فاينالدوم وستيفن جيرارد".

وتابع:"تحدثت مع ماني بشكل أكبر، وكانت المحادثة عن كل شيء وليس كرة القدم فقط، أخبرني أنني كنت صغيرًا ولا يزال أمامي الكثير من الوقت، لم يحاول إقناعي بالانضمام للفريق".

واستكمل البلجيكي:"فضلت توخي الحذر، وعرفت في تلك اللحظة أنني بحاجة للبقاء في أندرلخت، هل نادم على هذه الخطوة؟ لا لأنهم إذا جاءوا لي وعمري 15 سنة وأحبوني، فسيعودون لاحقًا لو لعبت بشكل جيد".

يذكر أن صاحب الـ18 سنة، شارك في 31 مباراة مع رين هذا الموسم، ونجح في التسجيل مرة واحدة فقط وصنع 3 أهداف بقميص الفريق الفرنسي.