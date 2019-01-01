موهبة بارما يلفت أنظار يوفنتوس وإنتر يحاول الحسم

تقارير صحفية تؤكد أن نادي يوفنتوس مهتم بضم اللاعب ديان كولوسيفسكي المعار لبارما من صفوف أتالانتا.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود اهتمام مكثف من قبل نادي يوفنتوس بالحصول على خدمات اللاعب ديان كولوسيفسكي نجم فريق أتالانتا المعار لبارما.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "كالتشيو ميركاتو ويب" والتي أكدت أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس قد تابع اللاعب عن كثب في الفترة الماضية.

وذكرت التقارير أن باراتيتشي تواجد في مدرجات مباراة فريق بارما الأخيرة أمام بولونيا في الجولة الـ ١٤ من الدوري الإيطالي ليتابع اللاعب عن قرب.

ويملك نادي أتالانتا في الوقت الحالي عقد اللاعب صاحب الـ ١٩ عامًا بينما يمضي هو فترة إعارة في نادي بارما ويقدم خلالها مستويات طيبة للغاية.

وبحسب ما كشفت التقارير أن أحد الخيارات المتاحة أمام يوفنتوس هي تقديم عرض لضمه في يناير المقبل وتركه ليستمر لنهاية الموسم مع بارما ليحصل على دقائق اللعب وينضم للبيانكونيري بداية من الموسم المقبل.

ويعد أيضًا فريق إنتر مهتم بالحصول على خدمات اللاعب وبدأوا بالفعل في التحرك خلال الأسابيع الماضية من أجل الحصول على خدماته سريعًا.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن نادي أتالانتا لن يفرط في خدمات اللاعب الشاب بأقل من ٣٠ مليون يورو سواء ليوفنتوس أو لإنتر.