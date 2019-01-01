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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

موهبة اللاماسيا يهدد مستقبل مالكوم في برشلونة

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لاعب الرديف في برشلونة يخطف الأنظار بعد تألقه أمام ساباديل
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يهدد كارليوس بيريز، لاعب برشلونة الرديف، البرازيلي مالكوم بعد تألقه مؤخرًا في مركز الجناح وتسجيل الأهداف.

بيريز أحرز هاتريك أمام ساباديل في دوري الدرجة الثالثة في المباراة التي انتهت 5-1 لصالح البلوجرانا.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ بيريز لاعب يستخدم قدمه اليسرى ويستطيع التواجد في مركز الجناح الأيمن ويدخل إلى العمق أو يلعب بمركز الجناح الأيسر لفتح الملعب.

وأشارت إلى أنّ اللاعب لديه الثقة والإمكانيات التي قد تجعله مناسبًا للتواجد في الفريق الأول حال رحل مالكوم عن البلوجرانا.

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مالكوم أهدر فرصة سهلة أمام إشبيلية في المباراة التي انتهت 2-0 لصالح الفريق الأندلسي وعقدت موقف برشلونة في لقاء الإياب.

وتسعى عدة أندية للتعاقد مع مالكوم وعلى رأسهم توتنهام وأرسنال كما لديه عرض من جوانزو إيفرجراند صيني.

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