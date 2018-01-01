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مونييه: رابيو قادر على النجاح خارج باريس سان جيرمان

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تعرف على تصريحات مونييه بشأن إمكانية انضمام رابيو لصفوف يوفنتوس أو برشلونة

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تحدث توماس مونييه، لاعب باريس سان جيرمان، حول إمكانية انضمام الاعب إلى صفوف برشلوونة أو يوفنتوس الإيطالي.

باريس أعلن رسميًا أنّ رابيو لن يجدد عقده مع الفريق وسيرحل بنهاية الموسم الجاري.

وقال مونييه في تصريحات صحفية: "رابيو لاعب عظيم وسوف ينجح في أي فريق يلعب لصالحه وأمامه مستقبل واعد".

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وتابع: "بالطبع كنت أتمنى استمراره معنا لأنّه صغير السن ولديه الكثير من المهارات، ولكنّه فضّل الرحيل".

البلجيكي دافع عن رابيو بقوله إنّه تلقى عرضًا من فريق كبير والنادي الباريسي رفض بيعه لذلك رفض التمديد وسوف يرحل إليه.

واختتم: "من الطبيعي حينما يتلقى لاعبًا في مثل سن رابيو عرضًا كبيرًا يوافق على الرحيل. أتمنى له التوفيق".

وكانت التقارير الصحفية تؤكد رغبة برشلونة في ضم اللاعب كما يسعى يوفنتوس لإقناع رابيو بارتداء قميص السيدة العجوز.

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