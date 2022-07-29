مونشي يفجر مفاجأة : تشيلسي رفضوا كوندي لذلك قمنا ببيعه لبرشلونة

تفاصيل غير متوقعة في صفقة المدافع الفرنسي

كشف مونشي المدير الرياضي لنادي إشبيلية، عن مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص صفقة انتقال لاعب الفريق جول كوندي إلى صفوف برشلونة هذا الصيف.

برشلونة نجح في اقتناص خدمات الدولي الفرنسي بعد منافسة مع تشيلسي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 50 مليون يورو بالإضافة لـ10 ملايين كإضافات يتم دفعها في المستقبل.

الاعتقاد السائد أن تشيلسي كان يقاتل لضم كوندي حتى النهاية قبل أن يخطفه برشلونة، ولكن وفقًا لما قاله مونشي لوسائل الإعلام الرسمية لإشبيلية فإن الموقف لم يكن كذلك أبدًا.

وقال المدير الرياضي للنادي الأندلسي:"في بداية السوق كان هناك عدد أكبر من الأندية المهتمة بضمه، ولكن تشيلسي كان الأقرب منذ الشهر الماضي حيث دخلنا في مفاوضات مكثفة معهم".

وأضاف:"يوم الخميس الماضي 21 يوليو توصلنا إلى اتفاق شفهي مع تشيلسي واللاعب اتفق معهم على كل شيء، ولكن النادي الإنجليزي ظهرت لديهم بعض الشكوك حول الملف الشخصي لكوندي وإذا كان هو المدافع الذي يحتاجونه".

وتابع:"توقف كل شيء في نهاية الأسبوع وكان لدينا محادثات إيجابية جدًا مع برشلونة، حيث اتصل بنا ماتيو أليماني للمرة الأولى يوم الاثنين، وأرسلوا عرضًا أقل مما أردنا قبل أن يعودوا بعرض أفضل تفوق على كل العروض المقدمة من مانشستر سيتي وتشيلسي".

وأوضح:"كوندي تم بيعه لتشيلسي بالفعل قبل أن يتراجعوا، وأرادوا العودة بعدها للمفاوضات من جديد ولكن عرض برشلونة كان الأفضل لذلك حسموا الصفقة في النهاية".

وأما عن البيع لبرشلونة:"من الجيد أننا منافسون مباشرون لهم، ولكنهم تعاقدوا مع روبرت ليفاندوفسكي والعديد من النجوم الآخرين للمنافسة على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، نحن فريق متمرد وطموح يريد القتال مع ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو لكننا لم نبدأ بنفس الأهداف، نحن ناد رياضي ولكننا أيضًا شركة وعلينا التفكير في بقاء النادي بنفس القوة ونموه بشكل تدريجي".

يذكر أن إشبيلية كان منافسًا لريال مدريد على لقب الدوري الإسباني في بعض الفترات الموسم الماضي، لكنه تراجع في المراحل الأخيرة واحتل المركز الرابع بـ70 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الميرينجي.