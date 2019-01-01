مونشي يعلق على إمكانية عودة ألفيس لإشبيلية

هل يعود ألفيس إلى الدوري الإسباني؟

علّق رامون رودريجيز مونشي، المدير الرياضي لنادي إشبيلية، على إمكانية التعاقد مع داني ألفيس بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

ألفيس بدأ مسيرته الأوروبية في صفوف إشبيلية قبل الالتحاق ببرشلونة في صيف 2008.

وقال مونشي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: ""تربطني علاقة قوية بألفيس ونحن أصدقاء وأتحدث معه باستمرار، وربما يكون هناك أمل في عودته لنا".

وتابع: "ولكننا في الوقت الراهن لا نفكر في داني، أعتقد أنّه يرغب في المنافسة مع نوعية مختلفة من الفرق بطموحات أخرى، ولكن هذا لا يعني استحالة عودته، ربما لو تغيرت الظروف نراه هنا".

وارتبط صاحب الـ 36 عامًا بالانضمام إلى صفوف برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبجانب برشلونة، فإن قائد منتخب البرازيل في كوبا أمريكا مطلوب في العديد من الأندية الإنجليزية وقد يعود للعمل تحت قيادة بيب جوارديولا في مانشستر سيتي.