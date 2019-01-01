مونشي يعلق على اهتمام إنتر بضم سارابيا

إنتر مستعد لدفع الشرط الجزائي لنجم إشبيلية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق مونشي، المدير الرياضي لإشبيلية، على التقارير التي تحدثت عن إمكانية رحيل نجم فريقه بابلو سارابيا والانضمام لإنتر الصيف المقبل.

وتحدثت معظم الصحف الإيطالية الكبرى مساء الثلاثاء أن إنتر على استعداد لدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 20 مليون يورو في عقد اللاعب.

وقال مونشي مع "أوندا سيرو": "تجديد عقد سارابيا ليس بمثابة هو يريد ثلاثة ونحن نعرض إثنين، الأمر يتعلق بإذا كان يريد البقاء من عدمه أم لا".

وأضاف: "إذا قال لي على سبيل المثال أريد الذهاب للدوري الأمريكي ليس بيدي فعل شيء، ولكني متفائل ببقائه معنا".

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يذكر أن اللاعب لديه شرطًا جزائيًا في عقده يصل إلى 120 مليون يورو، وهو رقم كبير للاعب يبلغ من العمر 19 عامًا فقط. 💸 pic.twitter.com/pmwQuS58jC — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 8, 2019

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وأكدت "لاجازيتا" أن سارابيا مرشح بقوة من قبل إدارة إنتر لتعزيز الفريق بسبب سعره المناسب، خصوصاً وأنه وصل إلى 22 هدفاً و17 تمريرة حاسمة الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة أن اسم آخر مرشح هو أيوزي بيريز، لاعب نيوكاسل، والذي يملك شرطاً جزائياً بقيمة 30 مليون يورو في عقده.

ولم يحسم إنتر بعد مسألة تواجده في دوري الأبطال الموسم المقبل، إذ يحتل الترتيب الثالث قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.