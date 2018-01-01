مونشي: لا يمكن توجيه اللوم لشخص واحد

مونشي يتحدث عن أزمة روما الحالية ويرفض اتهام شخص بعينه

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدير الرياضي لنادي روما مونتشي حول الأزمة التي يمر بها النادي خلال هذا الموسم، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يتحنل شخص واحد مسؤوليتها وحده. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وجاء هذا على إثر سؤاله حول احتجاجات الجماهير على الرئيس جيم بالوتا، وتحديدًا مساء الأحد قبل مباراة الفريق أمام جنوى ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الكالتشيو.

وقال مونتشي: "الفريق يمر بمرحلة بناء، ومن الطبيعي أن يتخلل هذه المرحلة بعض التخبطات، لا يمكن أن نلوم شخًا واحدًا لمجرد أنه يتولى مسؤولية ما.

وأضاف: "أذهب إلى بوسطن للحديث مع جيمي بالوتا حول أشياء كثيرة كل أسبوع، نحن على تواصل دائم ونعمل معًا من أجل مستقبل الفريق.

وتابع: "دائمًا ما نحلل النتائج والأداء بعد كل مباراة صغيرة كانت أو كبيرة، من الطبيعي أن يسألني الرئيس عن الوضه، وبالطبع لا نتحدث عن بوسطن سلتكس أو كرة السلة مثلًا، أنا أتواجد هناك للحديث عن كرة القدم فقط.

الجدير بالذكر أن مونتشي كان قد تعرض لبعض الانتقادات على خلفية تفريطه في عدد من اللاعبين المهمين أمثال رادجا ناينجولان، وعلى خلفية تعاقداته التي لم تقدم المنتظر منها.