مونشي: إدارة روما قامت بطردي

مونشي لم يتقدم باستقالته من روما بل تعرض للطرد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد مونشي المدير الرياضي الحالي لنادي إشبيلية الإسباني، والسابق لنادي روما الإيطالي، أنه تعرض للطرد من إدارة ذئاب العاصمة.

وخاض مونشي تجربة قصيرة في روما خلال الفترة من أبريل 2017، إلى مارس 2019 قبل أن يعود من جديد إلى بيته القديم إشبيلية.

ونفى مونشي أنه قد تقدم باستقالته عقب، إقالة أوزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني الأسبق لنادي روما.

وقال مونشي في تصريحات صحفية: "عندما رحلت من روما، أو بمعنى أدق عندما طردني روما، بدأت أسمع الناس يقولون إن الموسم كان مقعداً بسبب الإصابات الكثيرة".

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وتابع: "ولكني قمت بدراسة الوضع آنذاك، عدم القدرة على استخدام اللاعبين لمدة 15% من الموسم، تكلفك حوالي 20 مليون يورو، وقبل كل هذا فإنها تؤثر على النتائج".