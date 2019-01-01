مونشنجلادباخ يكشف موقفه من التعاقد مع روبن

روبن بلا نادي بعد ترك بايرن

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق بوروسيا مونشنجلادباخ على التقارير التي ربطته بالتعاقد مع النجم السابق لبايرن ميونخ أريين روبن في الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبحث بوروسيا عن بديل لنجمه تورجان هازارد الذي انتقل إلى صفوف دورتموند هذا الصيف مقابل ما يقارب 30 مليون يورو.

وقال ماكس إيبريل، المدير الرياضي للنادي، لصحيفة "بيلد": "هذه الفكرة ليست صحيحة، ولسنا في مفاوضات مع روبن".

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وأوضحت الصحيفة أن تركيز النادي لتعويض هازارد يتجه لعدد من الأسماء الأخرى مثل بريل إمبولو من شالكه والألماني ماكس كروز، لاعب بريمين.

وأفادت وسائل الإعلام أن روبن يملك عدة حلول حال قرر الاستمرار، ومنها الانتقال إلى لاتسيو، أو العودة إلى هولندا مع إيندهوفن أو جرونينجن.

روبن انتهى عقده مع بايرن بحلول نهاية الموسم الأخير، وأشارت تقارير أنه قد يعتزل بسبب معاناته المستمرة مع الإصابة.