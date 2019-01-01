مونريال يقترب من سوسييداد رغم معارضة آرسنال

الإسباني يقترب من الرحيل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية اقتراب ريال سوسييداد الإسباني من التعاقد مع ناتشو مونريال ظهير آرسنال الإنجليزي.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن هناك اتفاق تم بين اللاعب والنادي الباسكي، إلا أن آرسنال ليس راضياً عن الاتفاق حتى الآن.

وسيصبح مونريال -33 عاماً- حراً للتوقيع في يناير المقبل، إذ ينتهي عقده مع آرسنال بنهاية الموسم الحالي.

والآن أصبحت فرص مونريال في المشاركة مع الجانرز أقل من ذي قبل، بوصول الاسكتلندي كيران تيرني إلى النادي، بالإضافة إلى سياد كولاسيناتش.

وكان الظهير الأيسر المخضرم قد انضم للجانرز في يناير 2013 قادماً من ملقا، حيث خاض 250 مباراة رسمية بقميص النادي اللندني.

وكان سوسييداد يملك ظهيرين في الموسم الماضي هما كيفن رودريجيز وثيو هيرنانديز، ولكن الأخير عاد إلى ريال مدريد بنهاية إعارته ثم تم بيعه إلى ميلان.

يذكر أن مونريال يملك 22 مشاركة دولية، وأكثر من 200 مباراة في الليجا مع أوساسونا وملقا بين عامي 2006 و2013.