مونريال يقترب من ترك أرسنال

اللاعب سيغادر المدفعجية بعد مشوار حافل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير لاقتراب رحيل الدولي الإسباني ناتشو مونريال من صفوف أرسنال والعودة مجدداً إلى الدوري الإسباني من بوابة ريال سوسيداد.

ولعب مونريال مع أرسنال في اللقاءين الافتتاحيين للموسم في البريميرليج أمام كلاً من نيوكاس وبيرنلي.

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وذكرت "ماركا" أن مونريال قريب من الانتقال لصفوف سوسيداد بعد إتمام الاتفاق مع أرسنال، وسيكون الإعلان الرسمي خلال أيام.

وسيوقع مونريال عقداً لمدة سنتين، مع وجود بند يتيح التمديد لعام إضافي، ليدعم دفاعات الفريق الباسكي.

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وانضم مونريال إلى صفوف أرسنال في 2013 قادماً من ملقة مقابل قرابة ستة ملايين يورو.