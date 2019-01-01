أبو تريكة ووائل جمعة سعيدان باختيارهما ضمن سفراء مونديال قطر 2022

أبدى محمد أبو تريكة ووائل جمعة سعادتهما الكبيرة باختيارهما ضمن سفراء مونديال قطر 2022، ذلك عبر تغريدات ظهرت على حسابهما الرسمي في تويتر.

وكانت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر قد أعلنت اليوم عن مجموعة جديدة من سفراء المونديال ضمت 10 أسماء على رأسها أسطورة الأهلي ومنتخب مصر "أبو تريكة" وصخرة الدفاع "وائل جمعة".

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وضمت القائمة كذلك كلًا من النجم الكويتي بدر المطوع وأسطورة هجوم العراق يونس محمود وحارس مرمى عُمان علي الحبسي بجانب الخماسي القطري مبارك مصطفى وإبراهيم خلفان وعادل خميس وأحمد خليل وخالد سلمان.

أبو تريكة كتب عبر حسابه الرسمي في تويتر "أن تكون سفيرًا لأول مونديال فى الوطن العربي هذا شرف كبير ... مونديال ٢٠٢٢ فى قطر مونديال العرب جميعًا ..شكرًا جزيلًا".

أن تكون سفيراً لأول مونديال فى الوطن العربي هذا شرف كبير ...مونديال ٢٠٢٢ فى قطر مونديال العرب جميعا ..شكرا جزيلا @roadto2022 pic.twitter.com/HhZazkvObB — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) November 25, 2019

فيما كتب وائل جمعة "سعيد بثقه واختيار اللجنة العليا للمشاريع والإرث كسفير لكأس العالم ٢٠٢٢ وأتمني أن أكون خير سفير لبلدي مصر وقدوة للرياضيين العرب وبالتوفيق في رؤية كأس عالم مبهر يشرف كل العرب".

يُشار لأن اللجنة المنظمة لكأس العالم في قطر كانت قد أعلنت منذ عدة أشهر عن اختيار ثنائي برشلونة سابقًا "صامويل إيتو وتشافي هيرنانديز" ضمن سفراء المونديال الذي سيُقام في المنطقة العربية لأول مرة وسيُقام أيضًا لأول مرة في فصل الشتاء.