مونديال الشباب - فيفا يشبه هدف فراس البريكان بإبراهيموفيتش وبيركامب

أبرز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الهدف الذي سجله فراس البريكان؛ لاعب منتخب السعودية للشباب، في مرمى منتخب بنما.

الأخضر الشاب تلقى الهزيمة أمس الجمعة، أمام نظيره البنمي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم تحت 20 عامًا بولندا 2019.

ونشر الاتحاد الدولي الهدف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واصفًا إياه بأهداف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش؛ نجم مانشستر يونايتد السابق ولوس أنجلوس الأمريكي الحالي، والهولندي دينيس بيركامب؛ نجم أرسنال الإنجليزي الأسبق.

وعلق فيفا: "هدف يدعو للفخر على طريقة دينيس بيركامب أو إبراهيموفيتش، ربما عادوا إلى وطنهم، لكن السعودية ومهاجمها فراس البريكان تركوا لنا هذا الهدف الجميل".

A goal Dennis Bergkamp or @Ibra_official would be proud of ⚽️



They may be going home, but 🇸🇦 @SaudiNT & striker Feras Albrikan left us with this beauty of a goal 👏#U20WC pic.twitter.com/WXRpDGvZZF