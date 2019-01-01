مونديال الشباب | خالد الغنام: روحنا ستظل حاضرة حتى آخر مباراة

منتخب السعودية للشباب خيب الآمال بتلقيه هزيمتين متتاليتين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد خالد الغنام؛ لاعب منتخب السعودية للشباب، أنه رغم قلة فرص فريقه في التأهل للدور المقبل بكأس العالم تحت 20 عامًا بولندا 2019 إلا أنه سيظل متمسكًا بالفرصة حتى آخر لحظة.

الأخضر الشاب تلقى هزيمة في الوقت القاتل برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات. (طالع تقرير المباراة)

وقال الغنام، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس"، عقب المباراة: "الحمد لله قدمنا مباراة جيدة، لكن الله لم يكتب لنا النجاح، هذا هو حال كرة القدم، مكسب وخسارة".

وأضاف: "سنعمل على التعويض في المباراة المقبلة بتحقيق المكسب، وستظل روحنا حاضرة ومعنوياتنا مرتفعة حتى آخر لحظة في البطولة، وسنقدم مستوى ونتيجة جيدين في اللقاء المقبل".

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يذكر أن الهزيمة جمدت الأخضر في مؤخرة المجموعة الخامسة دون أي رصيد من النقاط، ليبقى أمل ضعيف بالتأهل كأفضل ثالث، بينما ارتفع رصيد مالي إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني.

بينما تتصدر فرنسا جدول الترتيب برصيد ست نقاط، تأهلت بهم إلى الدور المقبل، ويحتل منتخب بنما ثالثًا برصيد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن يلاقي الأخضر الشاب، نظيره البنمي في المباراة المقبلة في 31 من مايو الجاري.