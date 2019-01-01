مونديال الشباب | خالد العطوي: هذه طريقة لعبنا وأتحمل مسؤولية الهزائم

مدرب شباب السعودية مستسلم للقدر بعد هزيمتين متتاليتين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رفض خالد العطوي؛ المدير الفني لمنتخب السعودية للشباب، الانتقادات التي توجه لطريقة لعب الفريق، موضحًا أنها الطريقة التي يفضل الاعتماد عليها ويتحمل مسؤوليتها.

الأخضر الشاب تلقى هزيمة في الوقت القاتل برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات. (طالع تقرير المباراة)

وقال العطوي، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس"، عقب المباراة: "قدر الله وما شاء فعل، لا أعلم ماذا أقول، الحمد لله على كل شيء، قابلنا منتخب قوي واستحق الفوز، وأهنئهم على المكسب".

وحول الانتقادات لطريقة البناء من الخلف، التي يعتمد عليها، علق: "هذا أسلوب لعبنا، والنتيجة أتحملها أنا".

واختتم: "إذا الله كاتب لنا نتأهل فسنتأهل، والحمد لله على المكسب أو الهزيمة وحتى إذا لم نتأهل، فنحن لا نعرف ماذا يخفي لنا القدر".

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يذكر أن الهزيمة جمدت الأخضر في مؤخرة المجموعة الخامسة دون أي رصيد من النقاط، ليبقى أمل ضعيف بالتأهل كأفضل ثالث، بينما ارتفع رصيد مالي إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني.

بينما تتصدر فرنسا جدول الترتيب برصيد ست نقاط، تأهلت بهم إلى الدور المقبل، ويحتل منتخب بنما ثالثًا برصيد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن يلاقي الأخضر الشاب، نظيره البنمي في المباراة المقبلة في 31 من مايو الجاري.