مونديال الشباب – النرويج تسحق هندوراس بـ 12 هدفاً ولاعب يسجل 9 أهداف

نتيجة تاريخية في كأس العالم للشباب بين النرويج والهندوراس

فيسبوك تويتر بلال محمد

شهدت مباراة النرويج والهندوراس، في كأس العالم للشباب والمقامة حالياً في بولندا نتيجة من أكبر النتائج في المباريات الرسمية بتاريخ كرة القدمة.

وحقق المنتخب النرويجي، فوزاً كبيراً على نظيره الهندوراس بدستة أهداف دون رد، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وسجل اللاعب إيرلينج هالاند تسعة أهداف، وأصبح هداف البطولة، بالرغم من عدم تسجيله في المباراتين الماضيتين، وأصبح اكثر لاعب يسجل أهدافاً في مباراة واحدة بتاريخ البطولة.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم النرويج بخمسة اهداف دون رد في الدقائق 7 و20 و 30 و 36 و43، وفي الشوط الثاني سجل بقية الأهداف.

وتعرض كلاً من أكسيل جوميز وإيفرسون لوبيز لاعبي منتخب هندوراس إلى الطرد في الدقائق 57 و90، ليودع المنتخب البطولة رسمياً من دور المجموعات.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب النرويجي إلى النقطة الثالثة في المركز الثالث، في انتظار نهاية مباريات الجولة ليتحدد هل سيكون ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث ويتأهل أم لا.

وتأهل لحساب المجموعة الثالثة كلاً من أوروجواي متصدرة الترتيب بتسع نقاط، وفي المركز الثاني نيوزيلاندا بست نقاط.