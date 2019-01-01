مونديال الشباب – العطوي: نعلم قوة منتخب مالي ولكننا نبحث عن الفوز

المدير الفني لمنتخب الشباب يؤكد أن فريقه هدفه الفوز فقط في مونديال الشباب

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد خالد العطوي، المدير الفني للمنتخب السعودي للناشئين على استعداد لاعبي فريقه لمواجهة المنتخب المالي في البطولة، مشيراً إلى أنه دائماً يبحث عن الفوز.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره المالي مساء اليوم، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال الشباب المقام في بولندا.

وقال العطوي في تصريحات صحفية: "نعلم أننا سنلعب أمام منتخباً قوياً، ويضم لاعبين مميزين واعتلي صدارة أفريقيا، وحصل لاعبوه على المركز الرابع في مونديال الناشئين 2017".

وواصل: "عملنا خلال الفترة الماضية، على دراسة مالي من كل الجوانب، وبإذن الله سيكون الانتصار حليفنا، حيث نبحث عنه في كل مباراة نلعبها".

وتطرق إلى الحديث عن غياب فرح الغشيان، وقال: "لم نستقر حتى الآن على البديل، ولكن لدينا أكثر من خيار والجميع جاهزون للمشاركة بشكل أساسي".

ويحتل المنتخب السعودي المركز الأخير في مجموعته دون أي نقطة، بينما تتصدر فرنسا المجموعة بثلاث نقاط، وفي المركز الثاني والثالث كلاً من بنما ومالي.