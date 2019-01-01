مونديال الشباب – العطوي: الأخضر بحاجة إلى الدعم فهم مستقبل الكرة السعودية

المدير الفني للمنتخب السعودي يتحدث عقب الخروج من مونديال الشباب في بولندا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد خالد العطوي، المدير الفني للمنتخب السعودي للشباب، أن الخروج من مونديال الشباب جاء بعد أسباب لا يعلمها إلا المقربين منه.

وودع الأخضر مونديال الشباب المقام في بولندا، بعد الخسارة من بنما بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات مساء اليوم.

وقال العطوي في تصريحات عقبت اللقاء: "أبنائي اللاعبين كانوا نجوماً، أشكرهم وأحييهم على ما قدموه في البطولة، اجتهدوا وما قصروا ولكن هذه هي كرة القدم".

وواصل: "أخبرت اللاعبين بأنهم نجوم لكرة السعودية لعشر سنوات قادمة، وسيتمكنون من المشاركة في ثلاث كؤوس عالم قادمة".

وش هالجمال يا فراس البريكان♥🔥 pic.twitter.com/ZeHSADBB6i — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 31, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "أطلب من الجماهير، دعمنا والوقوف بجوار الفريق، مثلما حدث في كأس آسيا 2018، الفريق بحاجة ماسة إلى الدعم".

الجدير بالذكر ان المنتخب السعودي خسر مبارياته الثلاث في دور المجموعات، امام فرنسا ثم مالي وأخيراً أمام بنما مساء اليوم.