مونديال السيدات | استراليا تقلب الطاولة على البرازيل وجنوب أفريقيا تغادر البطولة

تعرف على نتائج منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للسيدات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق اليوم المنتخب الاسترالي الفوز على نظيره البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للسيدات.

جاء هذا في مباراة مثيرة للغاية تقدم فيها المنتخب البرازيلي أولًا وكاد أن يحقق الفوز لولا عودة المنتخب الأسترالي في النتيجة والتي قلبت اللقاء.

وكاد الشوط الأول ينتهي بهدفين نظيفين للبرازيل قبل أن تقلص كاتلين فروود النتيجة في نهايته بهدف جميل، ويقلب الفريق الأسترالي النتيجة ككل قبل الدقيقة الـ 66.

بهذه النتيجة وصل المنتخب الاسترالي للنقطة الثالثة في المركز الثالث متعادلًا ما صاحبي المركز الأول والثاني البرازيل وإيطاليا.

وفي المواجهة الثانية اليوم بين جنوب أفريقيا والصين حقق الفريق الأسيوي الفوز بهدف نظيف سجلته لي ينج في نهاية الشوط الأول.

خسارة جنوب أفريقيا ألقت بالفريق خارج البطولة بشكل مبكر، حيث يتصدر المنتخب الألماني ترتيب المجموعة بست نقاط وخلفه الصين وإسبانيا بثلاث نقاط وكلاهما فاز على الفريق الإفريقي، أي أنه حتى في حالة فوز البافانا بافانا على ألمانيا والحصول على ثلاث نقاط مع خسارة أحدهما لن يستطيع الصعود كأفضل أصحاب المركز الثالث لكونه خسر من كلا الفريقين.