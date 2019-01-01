مونتيلا يرفض خلافة كيروش في تدريب إيران

المدرب الإيطالي فيتشنزو مونتيلا يرفض عرضًا لتدريب منتخب إيران

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية عن رفض المدرب الإيطالي فيتشنزو مونتيلا عرضًا يقدر بـ مليون و300 ألف يورو لتدريب منتخب إيران.

ولا يرتبط مدرب ميلان وإشبيلية السابق بعرض مع أي نادٍ حاليًا بعد فسخ ارتباطه بفريقين في موسم واحد.

تحليل| مانشستر سيتي بطلاً للكأس.. الفضائح لا تحدث مرتين

وكانت تقارير عديدة قد كشفت عن طلب من الاتحاد الإيراني لكرة القدم لمونتيلا لتولي منصب المدير الفني للفريق خلفًا للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش الذي رحل عن تدريب إيران بعد كأس أمم آسيا الأخيرة التي أقيمت في الإمارات وانتهت بتتويج المنتخب القطري.

وادعت توتو ميركاتو أن مونتيلا رفض عرضًا لتولي منصب المدير الفني لثلاثة مواسم مقابل مليون و300 ألف في الموسم.

يذكر أن كارلوس كيروش يتولى حاليًا منصب المدير الفني لمنتخب كولومبيا، بعد تدريبه للمنتخب الإيراني ثماني سنوات ومن قبله منتخب البرتغال.